Вашингтон, 31 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе госсекретаря.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых линий связи и ответственного выстраивания отношений между США и Китаем.

Также он поднял вопрос о проведении Россией спецоперации и отметил угрозы, которые она якобы представляет «для глобальной безопасности и экономической стабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, в своей новой военной стратегии Соединённые Штаты признали Россию «острой ядерной угрозой», а Китай — долгосрочным «наступающим вызовом».

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