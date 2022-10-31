Ульяновск, , 09:07 — REGNUM Заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область посетил подразделения, где проходит подготовка мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Подготовка мобилизованных в Ульяновской области https://ulgov.ru/

Заместитель приволжского полпреда посетил подразделения 623-го МРУЦ, в которых проходят теоретические, тактические и практические занятия для мобилизованных в Вооружённые силы России. В центрах подготовки в Ульяновске и селе Солдатская Ташла Тереньгульского района Игорь Паньшин встретился с мобилизованными бойцами, проверил условия проживания, питания и подготовки.

Отмечается, что на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских в числе основных вопросов была реализация указа президента о частичной мобилизации.

Также стороны обсудили меры поддержки военнослужащих, в том числе мобилизованных, а также членов их семей. В Ульяновской области за каждой семьёй закреплены специалисты соцзащиты, военнослужащие временно освобождены от транспортного налога. Семьи мобилизованных могут бесплатно посещать областные учреждения культуры и физкультурно-оздоровительные организации, дети школьного возраста бесплатно питаются в учреждениях образования.

Напомним, ранее в Ульяновске депутаты гордумы приняли решение об освобождении от уплаты земельного и имущественного налогов мобилизованных ульяновцев, военнослужащих и контрактников.

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Отметим, что ранее в Ульяновской области сформирован оперативный штаб по режиму базовой готовности. На заседании принято решение об усилении охраны общественной безопасности и защита граждан от ЧС. Также один из ключевых вопросов — поддержка семей военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области семьи мобилизованных получат единовременные выплаты. Несовершеннолетним детям выплатят по 20 тыс. рублей, столько же — беременным жёнам военнослужащих.

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