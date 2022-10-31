Замполпреда встретился с бойцами в воинских частях Ульяновской области
Ульяновск, 31 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область посетил подразделения, где проходит подготовка мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
Заместитель приволжского полпреда посетил подразделения 623-го МРУЦ, в которых проходят теоретические, тактические и практические занятия для мобилизованных в Вооружённые силы России. В центрах подготовки в Ульяновске и селе Солдатская Ташла Тереньгульского района Игорь Паньшин встретился с мобилизованными бойцами, проверил условия проживания, питания и подготовки.
Отмечается, что на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских в числе основных вопросов была реализация указа президента о частичной мобилизации.
28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. В то же время военкоматы принимают заявления от добровольцев и кандидатов в контрактники.
Также стороны обсудили меры поддержки военнослужащих, в том числе мобилизованных, а также членов их семей. В Ульяновской области за каждой семьёй закреплены специалисты соцзащиты, военнослужащие временно освобождены от транспортного налога. Семьи мобилизованных могут бесплатно посещать областные учреждения культуры и физкультурно-оздоровительные организации, дети школьного возраста бесплатно питаются в учреждениях образования.
Напомним, ранее в Ульяновске депутаты гордумы приняли решение об освобождении от уплаты земельного и имущественного налогов мобилизованных ульяновцев, военнослужащих и контрактников.
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Отметим, что ранее в Ульяновской области сформирован оперативный штаб по режиму базовой готовности. На заседании принято решение об усилении охраны общественной безопасности и защита граждан от ЧС. Также один из ключевых вопросов — поддержка семей военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области семьи мобилизованных получат единовременные выплаты. Несовершеннолетним детям выплатят по 20 тыс. рублей, столько же — беременным жёнам военнослужащих.