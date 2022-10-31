Барнаул, , 09:05 — REGNUM Атаманом Алтайского отдельского казачьего войска избран Евгений Непомнящий, его товарищем стал Константин Шипунов, сообщает 31 октября телеграм-канал правительства Алтайского края по итогам собрания в Барнаульской епархии казачьего круга — общего войскового совета алтайских казаков.

Алтайское казачество Правительство Алтайского края

В мероприятии приняли участие атаманы и выборные представители 10 казачьих обществ Алтайского края. В качестве почетных гостей на казачьем кругу присутствовали войсковой атаман Сибирского казачьего войска казачий генерал Геннадий Привалов и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Вел круг атаман Алтайского республиканского отдельского казачьего общества войсковой старшина Виктор Кукасов.

Важным итогом мероприятия стало определение структуры правления Алтайского отдельского казачьего войска.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2010 года атаманом Алтайского отдельского казачьего общества был избран Леонид Сальков.

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