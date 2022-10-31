Лондон, , 09:05 — REGNUM Авианосная группа военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford придёт в Европу в середине ноября. Об этом 31 октября сообщает британский военный журнал UK Defence Journal.

Новейший атомный авианосец США USS Gerald R. Ford Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что авианосная группа во главе с Gerald Ford зайдет на южную британскую военно-морскую базу Портсмут, в то же время, точна дата прихода группы американских кораблей не указывается.

При этом отмечается, что на данный момент эта информация ещё не была никем официально подтверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что решение об ускорении размещения своих модернизированных термоядерных бомб B61-12 на территории Европы приняли США.