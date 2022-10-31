Лондон, 31 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Авианосная группа военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford придёт в Европу в середине ноября. Об этом 31 октября сообщает британский военный журнал UK Defence Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Новейший атомный авианосец США USS Gerald R. Ford

Уточняется, что авианосная группа во главе с Gerald Ford зайдет на южную британскую военно-морскую базу Портсмут, в то же время точная дата прихода группы американских кораблей не указывается.

При этом отмечается, что на данный момент эта информация ещё не была никем официально подтверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что решение об ускорении размещения своих модернизированных термоядерных бомб B61-12 на территории Европы приняли США.