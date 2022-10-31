Лондон, 31 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Великобритании увеличилась в два раза доля жителей, которые с трудом сводят концы с концами. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на исследование Asda Income Tracker.

Великобритания

За последние девять месяцев эта доля выросла с 20% до 40%, говорится в исследовании.

В число статей расходов, на которых экономит эта группа населения, входят продовольствие, отопление и другие. Некоторые жители пользуются пунктами бесплатной выдачи еды.