Москва, , 09:03 — REGNUM Николай Цискаридзе заявил, что руководство Большого театра пытается вычеркнуть его имя из истории культурного учреждения. Об этом 31 октября сообщает портал StarHit.

Николай Цискаридзе Дарья Драй © ИА REGNUM

Артист рассказал, как однажды понял, что руководители театра «делают все», чтобы его фамилия не фигурировала даже на сайте. «Там, где ты был 21 год главным танцовщиком…» — отмечает Цискаридзе, обратив внимание собеседников на то, что все «правительственные спектакли, государственные премии» так или иначе связаны с его именем.

Он также отметил, что изначально не планировал выпускать автобиографическую книгу «Мой театр», но один случай заставил его передумать. Однажды Цискаридже увидел в книжном магазине книгу про балеты Большого театра, в которой не было упоминания о важном для него спектакле «Пиковая дама». «Мне сказали, мол, было приказано не упоминать», — сообщил Цискаридзе, добавив, что после этого он решил всё же выпустить мемуары.

Напомним, Николай Цискаридзе работал в Большом театре в период с 1992 по 2013 годы. В 2000 году он был удостоен звания народного артиста Российской Федерации.