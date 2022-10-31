Уфа, , 09:06 — REGNUM Дополнительные меры поддержки для участников спецоперации на территории б. УССР, состоящих в программе жилстройсбережений, предусмотрели в Башкирии. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что соответствующие изменения были внесены в постановление правительства региона о реализации в Башкирии мероприятий по финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений.

«Теперь участники специальной военной операции из Башкирии, состоящие в программе жилстройсбережений, или члены их семей (супруги, родители) смогут досрочно снять накопления вместе с начисленной на них бюджетной премией. Также им дано право «заморозить» участие в программе без каких-либо штрафных санкций, после демобилизации накопления можно будет возобновить», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства республики — министра финансов региона Лиры Игтисамовой.

Напомним, программа жилстройсбережений в Башкирии работает с 2014 года. По ней граждане могут открыть накопительный вклад в одном из банков-партнеров и регулярно осуществлять взносы. При этом из бюджета Башкирии начисляется премия в размере до 30% в месяц на каждый взнос. С учетом премии эффективная ставка по вкладу может достичь 21% годовых. В результате через три-шесть лет участники программы могут взять льготный ипотечный кредит по ставке от 5,2%, используя средства вклада как первоначальный взнос. Средства этих сбережений могут быть направляться на покупку квартиры, земельного участка, на покупку или возведение индивидуального жилого дома, на погашение имеющегося ипотечного кредита.