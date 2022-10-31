Грозный, , 09:01 — REGNUM Донецкий батальон «Спарта» получил от чеченского Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова автотранспортные средства и беспилотники. Пять автомобилей, квадрокоптеры и продукты питания передали подразделению представители правительства Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов встретились с прославленным командиром «Спарты» Артемом Жогой . Так же, как и батальону «Сомали», здесь они передали подразделению приобретенные Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова два автомобиля УАЗ «Патриот», три УАЗ-452, коптеры с тепловизорами, продукты питания», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что чеченские подразделения и бойцы отряда «Спарта» успешно сотрудничают с самого начала спецоперации. Прикрывая друг друга, они всегда добиваются поставленных задач. Поэтому, власти Чечни рады, что могут помочь своих соратникам техникой, инвентарём и припасами.