* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:01 — REGNUM Замглавы разведывательного управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане арестован губернатором провинции по обвинению во внебрачных связях.

Саид Мехди, глава офиса маулави Абдул Рауфа, начальника разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане, арестован губернатором муллой Абдуллой Сархади по обвинению во внебрачных связях с замужней женщиной, имеющей четырех детей, пишет «8 Собх».

Он находится под арестом в службе безопасности провинции.

Ранее несколько талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были арестованы в Бамиане и других провинциях по обвинению во внебрачных связях.

Не так давно два члена «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были арестованы по аналогичным обвинениям местными жителями в местности Умки провинции Забуль.