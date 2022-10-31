Обнинск, Калужская область, 31 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Несчастный случай произошел 30 октября в Обнинске Калужской области, где на автостоянке торгового центра от порыва ветра на припаркованные автомобили упало дерево. Пострадали двое детей в возрасте двух и шести лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Страница главы администрации Обнинска в социальной сети «ВКонтакте» На автостоянке торгового центра от порыва ветра на припаркованные автомобили упало дерево

Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры города.

Как сообщила на своей странице в социальной сети глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, дети, пострадавшие от падения дерева после первичного медицинского обследования с помощью санитарной авиации перевезены на лечение в Калугу. «Все очень переживаем за детей, нахожусь на связи с врачами», — отметила Татьяна Леонова.

По информации областного Минздрава по состоянию на 31 октября: мальчик определен в реанимацию. Самочувствие тяжёлое. Решается вопрос о транспортировки ребёнка в столичную больницу. Здоровье девочки стабильно, и она переведена в палату, где находится под наблюдением медиков.