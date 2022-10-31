Сеул, 31 октября 2022, 08:59 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 24 по 28 октября среди 2521 человека в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 35,7%, что на 2,8% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 61,7% респондентов. Показатель сократился на 2,7%.
Известно, что уровень поддержки президента превысил отметку в 35% впервые с июля текущего года.
Эксперты предполагают, что рост показателя связан с политикой главы государства по ряду направлений, в том числе в сфере безопасности.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» вырос на 2,3%, до 37,6%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, сократился на 2%, до 46,4%.