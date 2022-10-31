Сеул, 31 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.

(сс) 고려 Юн Сок Ёль (слева)

Согласно результатам опроса, проведенного с 24 по 28 октября среди 2521 человека в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 35,7%, что на 2,8% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 61,7% респондентов. Показатель сократился на 2,7%.

Известно, что уровень поддержки президента превысил отметку в 35% впервые с июля текущего года.

Эксперты предполагают, что рост показателя связан с политикой главы государства по ряду направлений, в том числе в сфере безопасности.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» вырос на 2,3%, до 37,6%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, сократился на 2%, до 46,4%.