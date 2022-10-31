Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 08:56 — REGNUM В Усолье-Сибирском проводится доследственная проверка по факту смерти женщины в ванне, сообщает 31 октября СУ СК РФ по Иркутской области.

Зарядка (сс) ReadyElements

30 октября в полицию поступило сообщение от женщины, о том, что ее дочь не открывает дверь квартиры и не выходит на связь. На место прибыли сотрудники МЧС, которые вскрыли входную дверь и обнаружили в ванне тело женщины без признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по г. Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 29 октября 28-летняя женщина, находясь в ванне, взяла сотовый телефон, который в это время заряжался, и уронила его в воду, получив удар током. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи СК призывают граждан быть бдительными и осторожными. Это далеко не первый случай наступления смерти от электротравмы во время водных процедур.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года при аналогичных обстоятельствах от электротравмы погибла девочка 2008 года рождения. Трагедия случилась в квартире, расположенной на ул. Пионерская в Братске.

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