Москва, , 08:56 — REGNUM Свои соболезнования по поводу гибели людей при обрушении моста в индийском штате Гуджарат выразил президенту и премьер-министру Индии Драупади Мурму и Нарендре Моди президент России Владимир Путин. Телеграмма соответствующего содержания 31 октября обнародована на сайте Кремля

Владимир Путин Kremlin.ru

«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Российского государства попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого трагического инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 132 человека погибли в результате обрушения моста в индийском штате Гуджарат.