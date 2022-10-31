Москва, , 08:56 — REGNUM Призванные осенью 2022 года военнослужащие срочной службы не будут отправлены в новые регионы России. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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В беседе с журналистами «Красно звезды» генерал рассказал, что срочники не будут принимать участия в специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

Он также рассказал, что сроки призыва в 2022 году перенесли из-за мероприятий в рамках частичной мобилизации. Всего планируется призвать в армию 120 тыс. человек. Весной 2022 года было призвано 134,5 тыс. человек.