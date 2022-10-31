Омск, , 08:53 — REGNUM В Омской области перед судом предстанет заместитель гендиректора по техническим вопросам компании «РУСКОМ-Агро» по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

По версии следствия, обвиняемый не организовал ограждение лагуны с отходами на территории животноводческого комплекса в селе Сосновка Кормиловского района. Вечером 9 октября 2020 года в лагуну упал местный житель, сокращая путь по дороге на свиноводческого комплекса, и не смог выбраться. Через несколько часов мужчина умер от переохлаждения.

Кроме того, фигурант обвиняется в попытке дачи взятки инспектору ДПС 21 января 2022 года после того, как его остановили за обгон по сплошной линии.

«В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Кормиловский районный суд для рассмотрения», — отметили в ведомстве.