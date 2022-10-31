Анахайм, США, , 08:53 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

«Анахайм» D Ramey Logan

Российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов забросил шайбу. Также у «Дакс» голы забили нападающие Якоб Сильверберг и Тревор Зеграс, оформивший дубль.

В составе «Торонто» отличились форварды Остон Мэттьюс, Денис Мальгин и Калле Йернкрок.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды пять очков. «Торонто» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 10 очками.

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