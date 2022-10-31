Кишинёв, , 08:53 — REGNUM Полиция Кишинёва перед началом протестного митинга вечером 30 октября задержала лидеров, которые его организовывали. Об этом сообщил председатель Оргеевского района, состоящий в партии «Шор» Дину Цуркану пресс-службе партии.

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор Partidulsor. md

«Нам ясна цель полиции. На этот раз они поняли, что нужно «обезглавить» спикеров митинга, чтобы остановить протест. Это было их целью. Меня забрали по личному указанию начальника муниципальной полиции Марина Гараза», — сказал Цуркану.

Он сообщил, что его дважды задерживали и «незаконно» удерживали полтора часа. Оппозиционер пообещал, что протесты будут продолжаться до победы, пока в стране не будет власть, которая представляет интересы народ.

Мэр города Оргеева Павел Вережану, который также был задержан в ходе протестов, подчеркнул, что не совершал противозаконных действий, а только кричал в мегафон: «Долой [президента] Майю Санду». Он обвинил правоохранителей в злоупотреблении полномочиями.

Напомним, акция протеста в Кишинёве 30 октября состоялась, хотя полиция не пустила протестующих к зданию Академии наук. Митинг провели на перекрёстке бульвара Штефана чел Маре и улицы Тигина. Во время акции задержали 28 человек, до её начала задержали 51 человека, исходя из подозрений, что они собирались дестабилизировать обстановку по время протеста.

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