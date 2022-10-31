Токио, , 08:52 — REGNUM Рейтинг общественного одобрения правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал до нового минимума в одном из опросов общественного мнения и держится около минимума в другом, несмотря на масштабные планы экономической поддержки.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В опросе, проведенном агентством Nikkei, поддержка Кисиды упала до 42%, и это самый низкий показатель с момента его вступления в должность в октябре 2021 года. при этом в опросе информационного агентства Kyodo доля одобряющих премьера немного увеличилась — до 37,6% с 35% в начале октября.

Объявленный пакет мер по стимулированию экономики стоимостью 200 млрд долларов не помог поднять рейтинг Кисиды, как и отставка на прошлой неделе министра экономического восстановления Дайсиро Ямагивы из-за его связи с Церковью объединения. Отношения этой религиозной организации с правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) оказались в центре внимания после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

В октябре Кисида объявил о начале расследования в отношении церкви, и 78% респондентов опроса Nikkei заявили, что правительство должно распустить церковь. Лишь 14% высказались против.

В опросе Kyodo почти 80% респондентов считают, что ЛДП должна расширить расследование в отношении церкви. Отвечая на вопрос о плане стимулирования экономики, 71,1% сказали, что не ждут от него ничего хорошего.

На пике поддержка правительства Кисиды составляла более 60%. В начале октября она снизилась до 27,4%.

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