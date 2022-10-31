Уфа, 31 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Завод по производству древесины предложили создать инвесторам в Башкирии. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Amaza Топливные пеллеты

Сообщается, что на создание завода в Аскинском районе инвесторам предложили направить 81,47 млн рублей, в результате будут созданы 13 новых рабочих мест.

Проектом предполагается, что предприятие будет выпускать пеллеты в объеме свыше семи тысяч тонн ежегодно, поскольку в Аскинском районе есть достаточный объем сырья (площадь лесного фонда района составляет свыше 133 тысяч га).

«Кроме того, для реализации проекта в инвестпредложении представлена площадка, на территории которой можно разместить производство», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Бакшириией Наиля Габбасова.

Сообщается, что в ходе реализации проекта инвестор может рассчитывать на меры господдержки.

Читайте также: В Башкирии намерены создать трансмодальные логистические хабы