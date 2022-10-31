Кабул, 31 октября 2022, 08:51 — REGNUM На встрече со специальным представителем ООН Розой Отунбаевой министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорил о необходимости развития сотрудничества и заверил в обеспечении безопасности сотрудников учреждений ООН.
Министерство внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило в соцсети, что Сираджуддин Хаккани также поблагодарил ООН за помощь пострадавшим от землетрясения в Пактике и Хосте.
На встрече также присутствовал Рамиз Алекперов, помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам.
Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) пока ничего не сообщила об этой встрече, которая прошла в то время, когда донорские организации жалуются на вмешательство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в распределение помощи.