* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:49 — REGNUM Через два дня после нападения на автомобиль с сотрудниками 207 корпуса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала видео этого нападения. На видео, опубликованном Amaq, информационной платформой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), человек стреляет из автомата по военнослужащим.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что 5 человек погибли и несколько получили ранения в результате нападения неизвестных вооруженных лиц на автобус с медицинским персоналом 207 армейского корпуса.

После этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали поквартирный обход в районе нападения. Местные жители заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «вламывались» в дома без постановления суда и без присутствия женщин-поицейских, вели себя грубо, ломали домашнюю утварь и мебель.