Новосибирск, 31 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. На новосибирских трассах в морозные дни будут работать мобильные пункты обогрева. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

«Они оснащены тепловыми пушками, инструментами для ремонта авто, проводами для «прикуривания», тёплой одеждой, пледами и валенками, — говорится в официальном телеграм-канале «Новосибирь». — Автомобилисты могут согреться чаем с печеньем и позвонить по дежурному сотовому телефону. При необходимости, подрядчики готовы помочь с эвакуацией машины в тёплый бокс».

Отметим, что в Новосибирской области 31 октября облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха — 2… +3 °C, ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.