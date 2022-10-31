Москва, , 08:48 — REGNUM Атака на российский флот под Севастополем, предшествующие провокации британских кораблей вдоль черноморских границ, наряду с диверсией на балтийских газопроводах и готовностью Лондона применить ядерное оружие доказывают, что одними увещеваниями потомственных колонизаторов не образумить, отметил сенатор Андрей Климов в телеграм-канале.

Сенатор Андрей Климов Er.ru

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«В то же время отмечу отсутствие надлежащей реакции стран, которые в первую очередь страдают от британских военных авантюр. В случае с газопроводами это те самые страны ЕС, от которых Британия сбежала в самостоятельное финансово-экономическое плавание, и теперь в плюсе от того, что евроконкуренты из-за газовых проблем проигрывают на внешнеторговых рынках», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Что же касается стран Азии и Африки, которым черноморские провокации Лондона прямо обостряют продовольственные проблемы, то их толерантность в отношении своих британских поработителей тоже красноречива, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в «зерновой сделке» после атаки дронов киевского режима на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора».