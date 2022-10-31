31 октября 2022 | Время чтения 1 мин

То, что диверсанты ВСУ похожи на зомби, — неудивительно. Их главнокомандующий постоянно «странно» ходит. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 13:47 — REGNUM Известие о том, что киевские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что ведут себя как зомби, активно комментируют в социальных сетях.

Клиника Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну так многие в ВСУ на наркоте сидят, как и Зеля, так что неудивительно», — считает Виктор Нагорный.

«Вспомните, сколько наркоты находили на захваченных базах ВСУ. Ясное дело — они как зомби, под наркотиками», — отметил Даниил Виноградов.

«Зачем этих зомби брать в плен, они уже не будут нормальными людьми», — соглашается Светлана Сычёва.

«Там много таких, не только среди военных, но лечить их невозможно, только уничтожение», — считает Вячеслав.

«Об этом уже давно говорят… Ни холода, ни голода, ни чувства страха… В плену с ними мучаются потом», — поделилась Яна Кофьян.

«Да у них все вэсэушники сродни зомби. Когда надо нарисовать перемогу для Зелибобы, толпой прут, словно орда нежити», — отметила Галина Головина.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Я вообще думаю, вот не зря же столько биолабораторий было, стопудово под наркотой военной — полное подчинение, без эмоций — жестокость, таким стадом легко управлять… А в фильмах об этом столько! Они же на экраны выставляют всё, и сходство немаленькое…» — рассуждает Елена Скворцова.

«Господи, под наркотой в свастике, с нацистскими лозунгами… Бог оставил этих чертей», — отметила Ольга Баранова.

«Весь Киев — Зомбиленд», — иронизирует Светлана.

«Осиновый кол в помощь! Устроили Хэллоуин», — поддерживает Андрей Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о странном поведении киевских диверсантов сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным Крым. «Мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби», — рассказал российский военнослужащий.

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