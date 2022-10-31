Бразилиа, , 08:45 — REGNUM Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам подсчёта 100% голосов избирателей официально стал победителем на выборах главы южноамериканской республики. Это 31 октября следует из данных Верховного избирательного суда страны.

Лула да Силва Archive.government.ru

Согласно этим данным, за Лулу да Силву во втором туре выборов президента Бразилии проголосовали 50,9% принявших участие в голосовании, в то время как за его оппонента — действующего главу государства Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% проголосовавших избирателей.

При этом отмечается, что в общей сложности в выборах президента Бразилии приняли участие 118,55 млн жителей страны из 156,4 млн бразильских граждан, имеющих право голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден поздравил бывшего бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой во втором туре президентских выборов и избранием на пост главы Бразилии