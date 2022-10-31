Джакарта, 31 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии сообщило, что два гражданина Индонезии получили легкие травмы в результате произошедшей в Южной Корее давке, сообщает Kompas.

ivan-herman.net Сеул

«На данный момент два индонезийских гражданина получили легкие травмы в результате инцидента, связанного с празднованием Хэллоуина», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Оба индонезийских гражданина были доставлены в больницу.

Посольство и местные власти также продолжат координировать состояние индонезийских граждан, ставших жертвами инцидента.

«Посольство Индонезии в Сеуле продолжает координировать свои действия с местными властями, включая больницы, относительно возможности того, что граждане Индонезии могут стать жертвами», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Число погибших достигло 151 человека. Большинство из них — люди в возрасте от 20 лет. Вечеринка приняла напряженный оборот после того, как огромная толпа заполнила переулок в районе ночных клубов южнокорейской столицы Сеула.

Правительство Южной Кореи оплатит медицинскую помощь раненым и возьмет на себя расходы на похороны погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии в Сеуле.