Киев, 31 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. На всей территории бывш. УССР объявлена воздушная тревога. Об этом 31 октября сообщили киевские власти.

Тревога

Минцифры киевского режима опубликовало онлайн-карту регионов, в которых объявили воздушную тревогу. Утром 31 октября, согласно документу, сирены звучат во всех областях бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сигналы воздушной тревоги услышали киевляне и жители центральных регионов б. УССР.