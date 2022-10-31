Степанакерт, , 08:39 — REGNUM Армения, заключая мирный договор с Азербайджаном, должна с «оговорками» признавать его территориальную целостность. Об этом говорится в заявлении парламента Нагорного Карабаха, принятого 30 октября в ходе внеочередной сессии законодательного органа.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нас неприемлемы любые документы и предложения, ставящие под сомнение суверенитет Республики Арцах, наше право на самоопределение и факт его реализации, поскольку это не отражает историко-правовые реалии», — говорится в документе.

Депутаты призвали армян всего мира поддержать Нагорный Карабах и интересы его народа в разных странах на международных организациях, а также способствовать тому, чтобы в мире признали независимость республики. Отмечается, что события последних месяцев вызывают озабоченность в Карабахе будущим республики в ходе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

«Обращаемся к Российской Федерации с просьбой и далее продолжать выполнять взятое на себя обязательство по обеспечению безопасности народа Арцаха. Учитывая реальную экзистенциальную опасность, угрожающую народу Арцаха, предлагаем с целью укрепления безопасности, внедрить дополнительные политические и военные механизмы», — добавили в обращении депутаты.

Они заявили, что борьба Нагорного Карабаха за независимость продолжится. Заявление было принято единогласно.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планируется до конца года подписать мирное соглашение с Азербайджаном, а перед этим осуществить делимитацию армяно-азербайджанской границы по состоянию на 1991 год.

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