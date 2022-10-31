Грозный, , 08:38 — REGNUM Военнослужащий из Тувы Оюн Санчаа оказался в числе 50 бойцов ВС РФ, которых на днях удалось вернуть из плена. Его спасение произошло благодаря содействию депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева («Единая Россия»). Об оказании помощи в вызволении бойца из Тувы попросил его отец, приехавший в Грозный и обратившийся за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

Рассказывая об истории спасения Оюна Санчаа, глава Чечни уточнил, что боец оказался в плену еще летом 2022 года и пробыл там четыре месяца. Для того чтобы вернуть его домой, потребовалась сложная кропотливая работа, в которой участвовали Минобороны РФ и весь депутатский корпус во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным («Единая Россия»), подчеркнул Кадыров.

«Одним из тех, кто освобожден при содействии Шамсаила Юнусовича, стал военнослужащий из Тувы Оюн Санчаа. Ранее ко мне обращался его отец, который приехал в Грозный с просьбой помочь в этом вопросе. Парень оказался в плену еще в середине лета, где пробыл четыре месяца. Сам он участвовал в СВО с первых дней и проявил себя только с положительной стороны. Слава Всевышнему Аллаху, что нам удалось вернуть Оюна и остальных достойных сынов Отечества домой», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября из плена нацистского режима были возвращены 50 военных из России, ДНР и ЛНР.

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