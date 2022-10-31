Кадыров рассказал о спасении из плена военнослужащего из Тувы
Грозный, 31 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Военнослужащий из Тувы Оюн Санчаа оказался в числе 50 бойцов ВС РФ, которых на днях удалось вернуть из плена. Его спасение произошло благодаря содействию депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева («Единая Россия»). Об оказании помощи в вызволении бойца из Тувы попросил его отец, приехавший в Грозный и обратившийся за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.
Рассказывая об истории спасения Оюна Санчаа, глава Чечни уточнил, что боец оказался в плену еще летом 2022 года и пробыл там четыре месяца. Для того чтобы вернуть его домой, потребовалась сложная, кропотливая работа, в которой участвовали Минобороны РФ и весь депутатский корпус во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным («Единая Россия»), подчеркнул Кадыров.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября из плена нацистского режима были возвращены 50 военных из России, ДНР и ЛНР.