Ноттингем, Великобритания, , 08:38 — REGNUM Во время очередного концерта в Великобритании Боб Дилан исполнил песню в память о Джерри Ли Льюисе. Об этом 31 октября сообщает портал Deadline.

Боб Дилан Bob Dylan

«Я не знаю, сколько из вас знают, но Джерри Ли ушел», — сказал Дилан, добавив, что Льюис «будет жить вечно». «Мы все это знаем», — отметил он. Музыканты исполнили песни «A Taste Of Country» и «I Can’t Seem to Say Goodbye». Издание опубликовало аудиозапись выступления.

Напомним, Джерри Ли Льюис скончался 28 октября 2022 года в возрасте 87 лет. Он считается одним из отцов-основателей рок-н-ролла.

