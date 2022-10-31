Мюнхен, Германия, , 08:37 — REGNUM Пассажир из США, пытавшийся пронести на борт самолёта живого аллигатора, был задержан таможенниками в аэропорту Мюнхена. Об этом 30 октября сообщило издание Business Insider.

Аллигатор JudyC1000

Аллигатора редкого белого окраса заметили сотрудники аэропорта при сканировании багажа. Они немедленно вызвали ветеринаров, чтобы оценить состояние рептилии. Аллигатор-альбинос был плотно упакован в пищевую плёнку с прорезями для дыхания в районе морды. Контрабандистом был гражданин США, который направлялся в Сингапур. Ему позволили продолжить путь после внесения залога. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении закона ФРГ о защите редких видов животных.

Как установил ветеринар, состояние крокодила было очень плохим, жизнь рептилии находилась в опасности, поэтому ей было назначено неотложное лечение. Предполагается, что американский контрабандист вывозил животное для дальнейшей его продажи на чёрном рынке. По оценкам таможенников, цена аллигаторов-альбиносов может достигать до 1,4 млн долларов.