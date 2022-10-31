В аэропорту Мюнхена у пассажира из США изъяли живого белого аллигатора
Мюнхен, Германия, 31 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Пассажир из США, пытавшийся пронести на борт самолёта живого аллигатора, был задержан таможенниками в аэропорту Мюнхена. Об этом 30 октября сообщило издание Business Insider.
Аллигатора редкого белого окраса заметили сотрудники аэропорта при сканировании багажа. Они немедленно вызвали ветеринаров, чтобы оценить состояние рептилии. Аллигатор-альбинос был плотно упакован в пищевую плёнку с прорезями для дыхания в районе морды. Контрабандистом был гражданин США, который направлялся в Сингапур. Ему позволили продолжить путь после внесения залога. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении закона ФРГ о защите редких видов животных.
Как установил ветеринар, состояние крокодила было очень плохим, жизнь рептилии находилась в опасности, поэтому ей было назначено неотложное лечение. Предполагается, что американский контрабандист вывозил животное для дальнейшей его продажи на чёрном рынке. По оценкам таможенников, цена аллигаторов-альбиносов может достигать до 1,4 млн долларов.