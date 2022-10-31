Веллингтон, , 08:36 — REGNUM В понедельник 31 октября правительство Новой Зеландии объявило о приостановке официального двустороннего диалога по правам человека с Ираном, поскольку двусторонние подходы «более не являются приемлемыми», передает агентство Reuters.

Новая Зеландия Christoph Strässler

Министр иностранных дел Наная Махута заявила, что решение о приостановке диалога — это сильный сигнал о том, что двусторонние подходы в области прав человека невозможны в условиях, когда Иран попирает основные права человека и жестоко подавляет протесты, вызванные смертью 22-летней Махсы Амини после того, как она была задержана полицией нравов за неподобающий наряд.

«Насилие в отношении женщин, девочек или любых других членов иранского общества, препятствующее осуществлению ими всеобщих прав человека, неприемлемо и должно быть прекращено. Это, безусловно, трудное время для народа Ирана», — сказала Махута.

Новая Зеландия и Иран начали диалог в 2018 году, выразив надежду на прогресс в области прав человека. Первый раунд переговоров был проведен в 2021 году, а следующий был запланирован на конец 2022 года.

Ранее правительство Новой Зеландии призвало новозеландцев, находящихся в Иране, покинуть страну.

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