Белокуриха, Алтайский край, 31 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Белокурихе с использованием средств курортного сбора благоустраиваются городской сквер, набережная и другие общественные территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Сайт Алтайского края Отдых в Белокурихе

Напомним, курортный сбор в размере 50 рублей (жители Алтайского края освобождены от его уплаты), был введен на территории города-курорта Белокурихи в качестве эксперимента с мая 2018 года.

За прошедший период в Фонд развития курортной инфраструктуры региона, созданного для аккумулирования данных средств, поступило 154,8 млн. рублей. На недавнем заседании Общественного совета по осуществлению общественного контроля за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда состоялось обсуждение вопросов эффективности расходования средств курортного сбора в текущем году, а также планов их использования в 2023 году.

Заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Наталья Бортникова отметила, что на благоустройство курортной инфраструктуры за все время направлено 68,2 млн. рублей. В 2022 году прогнозируемый объем поступлений составит порядка 50 млн. рублей. При этом в текущем году для благоустройства общественных зон города за счет средств курортного сбора заключены контракты на сумму свыше 50 млн. рублей. По информации заместителя главы города Белокурихи Натальи Тепловой, все работы в рамках указанных контрактов принимаются комиссией с участием представителей Общественного совета.

В целом, на заседании положительно оценены работы по благоустройству курорта за счет собираемых средств. В этом году открыт курортный сквер с прогулочными аллеями, велосипедными дорожками, зонами отдыха, подключен Wi-Fi на территории сквера, обустроены входы на терренкур «Сибирский тракт» (от санатория «Белокуриха» и туристической базы «Белокуриха»), установлены декоративные ограждения вдоль пешеходного маршрута города. Продолжен проект создания навигационной карты курорта с указанием общедоступных мест показа, терренкуров, объектов инфраструктуры и других мест интереса туристов, также ведется подготовка проектной документации по благоустройству набережной реки и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край включен в число пилотных регионов, на территории которых с 2018 года был введен курортный сбор, — наряду с Крымом, Краснодарским и Ставропольским краями. В октябре 2017 года был принят соответствующий краевой закон. В марте 2022 года власти региона признали эксперимент по введению курортного сбора успешным. Соответствующий отзыв был направлен в федеральный центр.

Читайте также: В Алтайском крае эксперимент по взиманию курортного сбора признан успешным