Брюссель, , 08:34 — REGNUM Ситуационно-аналитический центр по вопросам кибербезопасности при Еврокомиссии (ЕК) создаст генеральный директорат ЕК по коммуникационным сетям, контенту и технологиям. Описание соответствующего тендера 31 октября приводит RT.

Отмечается, что такой центр будет создан для пресечения «злонамеренного поведения» в киберпространстве и реагирования на этом.

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«Общая цель контракта — предоставление специализированных услуг, направленных на содействие в моделировании, проектировании и разработке центра ЕС по ситуационной осведомлённости и анализу в сфере кибербезопасности для Еврокомиссии», — уточняется в документе и добавляется, что ЕК намерена выделить на это до €22 млн.

При этом указывается, что также создаваемый центр будет собирать и синтезировать данные и анализировать возможность киберугроз, что позволит «предпринимать политические действия с опорой на факты».

Также утверждается, что такой центр необходим, так как из-за «российской агрессии» Евросоюзом рассматривается возможность дальнейших шагов «по предотвращению, пресечению, сдерживанию злонамеренного поведения в киберпространстве и реагированию на него».

«Ожидается, что после полного ввода в эксплуатацию ситуационный центр будет предоставлять услуги по противодействию быстро меняющимся угрозам, уязвимостям и инцидентам, затрагивающим критически важную инфраструктуру в ЕС, соседних странах и при необходимости — во всём мире», — добавляется в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября британская газета Daily Mail написала, что личный мобильный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс был взломан, возможно, хакерами из России.