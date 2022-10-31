Санкт-Петербург, , 08:47 — REGNUM Бизнесмен Евгений Пригожин официально попросил Генеральную прокуратуру РФ провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщила 31 октября пресс-служба принадлежащей предпринимателю компании «Конкорд».

Генеральная прокуратура РФ

Как сказано в распространенном пресс-службой заявлении бизнесмена, Пригожин просит Генпрокуратуру провести проверку «по возможному факту создания губернатором Бегловым А. Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

Как уточняется, текст заявления не будет опубликован до окончания проверки, если таковая будет начата Генпрокуратурой.

Напомним, Пригожин на протяжении уже длительного времени крайне резко критикует Беглова, утверждая, что его деятельность наносит вред Санкт-Петербургу и его жителям и ведётся лишь в интересах его окружения и узких групп, стоящих за губернатором. В Смольном все обвинения отвергают и заявляют о беспрецедентной кампании лжи и дискредитации, целью которой стал Смольный и губернатор Петербурга, избранный на выборах в 2019 году.

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