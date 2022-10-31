Уфа, , 08:42 — REGNUM Цифровую паспортизацию объектов городского хозяйства намерены осуществить в Башкирии. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Информационные технологии ИА REGNUM

Данный вопрос рассматривался на форуме по цифровой трансформации городской среды и жилищно-коммунального хозяйства «Forum. Digital Smart city 2022».

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, в настоящее время в обществе сочетаются иерархические и сетевые структуры управления, в результате распространение получили технологии типа «Умный город», которые позволяют согласовать действия жителей, власти и бизнеса.

«В современных условиях нельзя ограничиваться только локальными цифровыми решениями. Нужно переходить к концепту «умного региона». Понимая это, мы выработали свой подход к его построению. Ядром системы стал центр управления республикой», — пояснил премьер-министр.

По словам чиновника, в этот центр интегрирована половина ключевых государственных информационных систем, он состоит из трех блоков. Первым является отработка обращений жителей. Вторым блоком является управление жизнеобеспечением и кризисными ситуациями.

Назаров отметил, что сейчас прорабатывается возможность интеграции технологий BIM (бим)-моделирования.

«Планируем перейти к цифровой паспортизации объектов городского хозяйства. Это позволит охватить весь жизненный цикл: от проекта до сноса», — сообщил он, отметив, что важным направлением создания «цифровых двойников» регионов выступает применение беспилотных авиационных систем, с помощью которых можно проводить аудит состояния инфраструктуры.

Третьим направлением является блок аналитики и стратегического развития, с помощью которого осуществляется сопровождение 120-ти инвестиционных проектов региона, специалисты занимаются стратегическими разработками в целях развития инновационных отраслей и передовых технологий, проектами, получившими федеральную поддержку, введут другую работу.