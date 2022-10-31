Алчевск, ЛНР, , 08:34 — REGNUM Киевские войска выпустили две ракеты по городу Алчевск Луганской Народной Республики. Об этом 31 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ракетный удар Василий Иванов © ИА REGNUM

В центре рассказали, что в 5:33 ВСУ нанесли удар по Алчевску, выпустив две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Информация о пострадавших пока устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве и ряде регионов центральной части б. УССР звучит воздушная тревога.