Офицер ВС России рассказал о деморализации боевиков ВСУ
Москва, 31 октября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Военнослужащие армии киевского режима понесли большие потери на запорожском направлении и деморализованы. Об этом заявил командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) с позывным «Владимир», передает 31 октября РИА Новости.
По словам командира артиллерийского подразделения, по данным радиоперехватов, никто наступать не хочет. Активность снижается, но националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации.
«Попытку прорыва с применением танков и бронетехники на запорожском направлении боевики киевского режима последний раз предприняли 14 сентября, но были разбиты и отошли на исходные позиции», — отметил офицер Вооружённых сил РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, на запорожское направление была направлена значительная часть вооружённых формирований нацистского режима Киева.
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