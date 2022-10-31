Москва, 31 октября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Военнослужащие армии киевского режима понесли большие потери на запорожском направлении и деморализованы. Об этом заявил командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) с позывным «Владимир», передает 31 октября РИА Новости.

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По словам командира артиллерийского подразделения, по данным радиоперехватов, никто наступать не хочет. Активность снижается, но националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации.

«Попытку прорыва с применением танков и бронетехники на запорожском направлении боевики киевского режима последний раз предприняли 14 сентября, но были разбиты и отошли на исходные позиции», — отметил офицер Вооружённых сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на запорожское направление была направлена значительная часть вооружённых формирований нацистского режима Киева.

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