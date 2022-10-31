Чита, 31 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Почти 150 единиц дорожной техники вышло на расчистку дорог Забайкалья от снега, сообщает 31 октября министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В снегу

Сложная обстановка сохраняется на трассе «Амур» в Читинском районе — на участке с 40 по 42 километр приостановлено движение для большегрузов в обоих направлениях. На месте работает техника.

Ранее сообщалось о временном ограничении движения на участке «Амура» с 16 по 19 километр — ограничения уже сняты.

На региональных дорогах мобилизовано порядка 90 единиц техники — комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики. Ведутся работы по очистке проезжей части, обочин и мостов, обработке противогололедными материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снег выпал в восточных и юго-восточных регионах Забайкалья в конце октября 2022 года.

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