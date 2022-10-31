Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM Баскетболистки свердловского баскетбольного клуба УГМК стали обладательницами Суперкубка России. В борьбе за трофей они переиграли хозяек площадки из курского «Динамо», сообщили журналистам в пресс-службе уральского клуба.

Женский баскетбольный клуб УГМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

В основное время команды не смогли определить победителя. После четырёх четвертей счёт на табло был равным — 67:67. Овертайм завершился в пользу гостей. Уральская команда смогла набрать 11 очков в то время, как «Динамо» лишь семь. Финальная сирена прозвучала при счёте 74:78 в пользу УГМК.

Самыми результативными в победившей команде стали капитан Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл — 26 очков, 17 подборов и Виктория Завьялова, набравшая за встречу 18 очков.

Уральский клуб завоёвывает почётный трофей во второй раз. В феврале 2021 года лисицы в финале переиграли оренбургскую «Надежду».