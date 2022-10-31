Москва, 31 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Новые решения по «зерновой сделке», принятые Киевом, Анкарой и ООН, ни к чему не обязывают Москву. Об этом сообщил журналистам российский источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Он рассказал, что Россия приостановила участие в соглашении и довела об этом информацию до СКЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКЦ проинформировал о согласовании движения 14 судов в Чёрном море 31 октября в рамках «зерновой сделки».