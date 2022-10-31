Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Дэниэл Рэдклифф прокомментировал информацию о том, что он может стать следующим исполнителем роли мутанта Росомахи в кинокомиксах на основе франшизы «Люди Икс». Об этом 31 октября сообщает портал Deadline.

Дэниел Рэдклифф в фильме «Странный: История Эла Янковича» Цитата из трейлера

«Это чисто слухи из пресс-тура. Я говорю что-то, а потом иногда мне надоедает отвечать таким образом, поэтому я говорю что-то другое», — сказал Редклифф, добавив, что он «просто никогда не должен открывать рот». Таким образом актёр дал понять, что появление в Сети информации о нём, как о будущем исполнителе роли Росомахи является не более чем результатом его собственных шуток.

Напомним, ранее Хью Джекман объявил, что вновь наденет костюм Росомахи на съёмках кинокомикса «Дэдпул 3». Последний раз актёр исполнил эту роль в картине «Логан», которую режиссёр Джеймс Мэнголд выпустил на экраны в марте 2017 года.

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