Чикаго, США, , 08:26 — REGNUM Фьючерсы на пшеницу на торгах на Чикагской товарной бирже в понедельник 31 октября подорожали более чем на 5%, а кукуруза подорожала более чем на 2%, поскольку выход России из соглашения по экспорту зерна по Черному морю усилил опасения рынка по поводу глобальных поставок, передает агентство Reuters.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

Пшеница подскочила на 5,5% до $8,75 за бушель по состоянию на 4:02 по московскому времени, достигнув ранее максимума в $8,93 за бушель.

Кукуруза выросла на 2,2% до $6,96 за бушель, а соевые бобы прибавили 1% до $14,13 за бушель.

«[Рынок] сегодня в начале торгов будет перегружен тем, что Россия приостановила свое участие в черноморском зерновом коридоре», — сказал директор по сельскохозяйственной стратегии в Commonwealth Bank of Australia Тобин Гори.

По его мнению, фьючерсы на пшеницу немного прибавили в цене с учетом «риска закрытия коридора».

Россия приостановила участие в зерновой сделке 30 октября в ответ на атаку беспилотников на корабли в Севастополе.

Рекордного максимума в $13,64 за бушель фьючерсы на пшеницу достигали в марте 2022 года.

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