Москва, 31 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Россия вправе требовать от Великобритании компенсации за подрыв «Северных потоков», считает сенатор Владимир Джабаров.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

«В реализации проекта продуктопроводов были заняты зарубежные компании, которые тоже понесли огромные потери, не говоря уже об ущербе всей Европе», — отметил также Джабаров в телеграм-канале.

По его мнению, Лондону вряд ли удастся уйти от ответственности за диверсии на газопроводах в Балтийском море.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе.

Вместе с тем министерство обороны Великобритании опровергло причастность к подрыву «Северных потоков».