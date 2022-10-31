Сеул, 31 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Kakprosto.ru Налоги

С января по сентябрь 2022 года в государственную казну поступило 317,6 трлн вон (~$223,1 млрд), что на 43,1 трлн вон (~$30,2 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от корпоративного налога вырос на 30,6 трлн вон (~$21,5 млрд млрд), до 95,7 трлн вон (~$67,2 млрд), налога на добавленную стоимость — на 4,5 трлн вон (~$3,1 млрд), до 61,1 трлн вон (~$42,9 млрд), однако доход от налога на операции с ценными бумагами, напротив, сократился на 3 трлн вон (~$2,1 млрд), до 5,1 трлн вон (~$3,5 млрд).

В сентябре текущего года налоговый доход страны составил 28,3 трлн вон (~$19,8 млрд), что на 2,1 трлн вон (~$1,4 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.